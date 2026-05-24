"Più conosciamo la nostra città, più siamo in grado di essere protagonisti e promotori della bellezza e del divertimento dell’estate di Bellaria Igea Marina ". Il sindaco Filippo Giorgetti guarda così alla stagione ormai alle porte, che martedì alle 20.30, sarà ufficialmente presentata al teatro Apollo. "Non un semplice elenco di appuntamenti – spiega – ma il racconto di un’estate che la città vuole vivere da protagonista, puntando su una proposta ampia, diffusa e capace di parlare a pubblici diversi". Una stagione che mette insieme tradizione e novità, cultura e intrattenimento, sport, musica, ballo liscio, eventi per bambini e famiglie, con l’obiettivo di offrire a cittadini, operatori e turisti un calendario ricco e ordinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stagione estiva è alle porte: al teatro Apollo sarà presentato il programma delle iniziative

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