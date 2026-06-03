Il cantiere di via Torresi per il rifacimento dell’asfalto è fermo da oltre un mese. La ripresa dei lavori è impossibilitata a causa di due alberi che ostruiscono l’area. Nessuna data di riattivazione è stata comunicata. La strada rimane chiusa al traffico, e i lavori non riprenderanno a breve. La situazione ha causato disagi ai residenti e agli automobilisti in transito.

Via Torresi, il cantiere del nuovo asfalto fermo da più di un mese non verrà riattivato a stretto giro di posta. La priorità adesso è rimuovere almeno due platani che orlano la trafficata strada che collega il Piano a Grazie e Tavernelle. Le indagini strutturali effettuate nelle scorse settimane da una ditta specializzata di Bolzano hanno evidenziato come le due piante debbano essere abbattute prima che le stesse cedano crollando sulla strada, con potenziali pericoli per l’incolumità delle persone. Le prove di carico hanno confermato che i due alberi, già piegati verso il basso, non hanno più radici a causa delle mancate potature del passato e in caso di un evento atmosferico violento cadrebbero al suolo come fuscelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori del nuovo asfalto bloccati da due alberi

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Driving on the World's Most Dangerous Mud Roads! (Extreme African Truckers)

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