Si scrive Tea ma non si legge Ogm. È la nuova frontiera del vigneto, a patto di abbandonare resistenze filosofiche avendo coraggio nel guardare lontani e fronteggiare l’impatto del cambiamento climatico. Per questo motivo una delegazione di giovani agricoltori toscani ha visitato i laboratori del Crea a Conegliano Veneto per capire da vicino le biotecnologie del futuro. Una cinquantina di imprenditori under 40 da tutta la Toscana - tra cui cinque provenienti dalla provincia di Siena, guidati da Giosef Sabatini, delegato di Coldiretti Giovani Impresa (imprenditori agricoli under 33) - hanno visionato per la prima volta la piantina di Sangiovese che i ricercatori stanno sviluppando per conto di Coldiretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Tea’, nuova frontiera. La biotecnologia e i vigneti del futuro

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