Wyylde e la nuova frontiera del turismo esperenziale
Oltre 20.000 persone in Italia si sono iscritte alla piattaforma Wyylde, che si propone come una delle nuove frontiere del turismo esperienziale. La community continua ad aumentare e si sviluppa in modo rapido, offrendo un osservatorio privilegiato sul settore. La piattaforma si rivolge a utenti interessati a incontri e attività legate a questo tipo di turismo, con una presenza significativa nel paese. Nessuna informazione è stata fornita su dati specifici o sui dettagli delle attività proposte.
Oltre 20 mila iscritti in Italia, una community in continua crescita e un osservatorio privilegiato sui nuovi comportamenti relazionali: secondo Wyylde, sempre più coppie italiane scelgono vacanze Adults Only e destinazioni associate al turismo libertino, alla ricerca di privacy, esperienze condivise e nuove forme di socialità. Per anni il turismo libertino è stato considerato un fenomeno marginale, conosciuto soprattutto all’interno di circuiti ristretti e raccontato attraverso stereotipi spesso lontani dalla realtà. Negli ultimi anni, però, la diffusione delle community online e l’evoluzione delle abitudini di viaggio hanno contribuito a rendere questo mondo sempre più visibile. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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