Il futuro è adesso | la mobilità sostenibile come nuova frontiera della libertà industriale

La discussione sulla mobilità sostenibile si fa sempre più presente nel dibattito pubblico e politico. Recentemente, sono state avviate nuove iniziative volte a promuovere tecnologie più ecologiche nel settore dei trasporti, con particolare attenzione alle normative europee e alle strategie di indipendenza energetica. Le autorità stanno valutando misure per incentivare l’uso di veicoli a basse emissioni e sostenere la transizione verso sistemi di mobilità più efficienti.

“Fuori dall’Europa la transizione non è un’opzione etica, è una battaglia di sovranità industriale”. Con questo monito potente di Francesco Luccisano, Country Director Italy di Syensqo, si è aperto uno dei passaggi più significativi del confronto svoltosi la scorsa settimana presso la Sala dei Caduti di Nassirya di Palazzo Madama. Il messaggio è chiaro: non è più tempo di immaginare il domani, perché il domani è già qui e bussa alle porte delle nostre imprese con le sfide della sostenibilità e della competizione globale. Il senso di urgenza e la passione per il fare sono stati il filo conduttore di un incontro che ha trasformato dati tecnici e grafici in una visione umana e condivisa, dove la transizione deve avere il volto del pragmatismo e il cuore del coraggio industriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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