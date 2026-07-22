Tasse e disuguaglianze un nuovo studio mostra un sistema fiscale regressivo per il 7% più ricco degli italiani
Uno studio rivela che il sistema fiscale italiano diventa regressivo per il 7% più ricco della popolazione, rendendo meno oneroso il pagamento delle tasse rispetto al resto della popolazione. La progressività si riduce notevolmente per questa fascia, che beneficia di un sistema fiscale più favorevole rispetto ai cittadini meno abbienti. Il risultato evidenzia come le tasse siano meno pesanti per i contribuenti più ricchi rispetto alla maggioranza degli italiani.
Un sistema fiscale che perde la sua progressività per i contribuenti più facoltosi, risultando nei fatti meno oneroso per il sette per cento più ricco rispetto al restante novantatré per cento della popolazione. È quanto emerge da una ricerca condotta da un gruppo di studiosi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, della LMU di Monaco e dell’Università della Calabria, pubblicata sulla rivista Review of Income and Wealth. Utilizzando i dati aggiornati della Banca d’Italia sulla distribuzione della ricchezza, l’indagine mette in luce come i rendimenti del capitale varino notevolmente all’interno della popolazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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