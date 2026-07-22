Un sistema fiscale che perde la sua progressività per i contribuenti più facoltosi, risultando nei fatti meno oneroso per il sette per cento più ricco rispetto al restante novantatré per cento della popolazione. È quanto emerge da una ricerca condotta da un gruppo di studiosi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, della LMU di Monaco e dell’Università della Calabria, pubblicata sulla rivista Review of Income and Wealth. Utilizzando i dati aggiornati della Banca d’Italia sulla distribuzione della ricchezza, l’indagine mette in luce come i rendimenti del capitale varino notevolmente all’interno della popolazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Tasse e disuguaglianze, un nuovo studio mostra un sistema fiscale regressivo per il 7% più ricco degli italiani

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