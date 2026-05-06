Pensioni sforbiciata alle tasse | ecco chi incasserà un assegno più ricco

Dal 1° gennaio 2026, le pensioni destinate alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti saranno completamente esenti da Irpef, addizionale regionale e comunale. Questa modifica riguarda le pensioni erogate a queste categorie e si applica sia agli assegni già in pagamento che a quelli futuri. La misura mira a ridurre il carico fiscale su queste pensioni specifiche, senza coinvolgere altri tipi di pensioni.

A partire dal 1° gennaio 2026 le pensioni erogate alle vittime del dovere, ai soggetti a loro equiparati e ai loro familiari superstiti saranno totalmente esenti da Irpef, addizionale regionale e comunale. L’INPS, con la circolare n. 512026, ha ufficialmente cambiato orientamento e applicherà l’esenzione fiscale su tutti i trattamenti pensionistici (di prima liquidazione o già in pagamento), compresi quelli ottenuti con cumulo, totalizzazione o computo. L’esenzione vale indipendentemente dal fatto che la pensione sia o meno collegata all’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere.L’Istituto procederà dal primo rateo utile del 2026, restituendo automaticamente le trattenute fiscali operate da gennaio in poi con il conguaglio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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