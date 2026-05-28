turchia nuovo paradiso fiscale tasse zero per attirare ricchi e multinazionali

La Turchia introduce un regime fiscale con tasse pari a zero per attrarre ricchi, multinazionali e investitori stranieri. Il governo ha annunciato un piano di agevolazioni fiscali che mira a trasformare il paese in un nuovo centro finanziario internazionale. Le misure sono rivolte a grandi patrimoni e imprese straniere, con l’obiettivo di incentivare investimenti esteri. La strategia si inserisce nella volontà di rafforzare il settore finanziario e attrarre capitali stranieri nel paese.

La Turchia punta a trasformarsi in uno dei nuovi poli finanziari internazionali attraverso un piano di agevolazioni fiscali rivolto a grandi patrimoni, multinazionali e investitori stranieri. Il progetto, sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdo?an, è stato approvato dal Parlamento turco e prevede un sistema fiscale fortemente agevolato pensato per attrarre capitali internazionali in una fase di forte competizione globale tra Paesi. L’obiettivo dichiarato del governo è quello di rafforzare il ruolo di Istanbul come hub economico e finanziario tra Europa, Asia centrale e Paesi del Golfo. Vent’anni senza tasse sui redditi esteri. Il cuore della riforma riguarda il trattamento fiscale dei nuovi residenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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