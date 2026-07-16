Un incontro tra Oriente e Occidente si è svolto sulle sponde del fiume Aso, in un luogo che unisce passato e presente. A Rubbianello di Monterubbiano, le iniziative attuali riflettono i valori di un imprenditore scomparso nel 2023, il cui pensiero continua a influenzare le attività locali. La zona è nota per essere un punto di riferimento in cui le tradizioni si intrecciano con progetti contemporanei, mantenendo vivo il ricordo di figure storiche che hanno segnato il territorio.

Ci sono luoghi in cui il passato non resta fermo, ma genera presente e futuro. È il caso di Rubbianello di Monterubbiano, dove il pensiero e i valori dell’imprenditore Danilo Illuminati, scomparso nel 2023, si traducono in iniziative che incarnano l’oltre del tempo. L’ultima ha un respiro internazionale: il direttore dell’ Accademia di Belle Arti di Canton, Lei Xiaozhou, ed il maestro Sandro Trotti, insieme ad un gruppo di studenti cinesi, hanno scelto le rive del fiume Aso per una giornata di pittura e confronto artistico, trasformando l’angolo della Valdaso in un laboratorio creativo tra Oriente e Occidente. L’iniziativa nasce nel segno della condivisione che Danilo aveva fatto propria, convinto che lo sviluppo di un territorio passi inevitabilmente attraverso le relazioni, l’amicizia e la valorizzazione dell’identità del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro tra Oriente e Occidente sulle sponde del fiume Aso

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