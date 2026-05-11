Museo Villa Bassi Rathgeb | Venezia tra oriente e occidente fashion show

L'Istituto di Istruzione Superiore Usuelli Ruzza (indirizzo Industria e Artigiano per il Made in Italy, articolazione Moda) di Padova presenterà la sfilata al Museo Villa Bassi Rathgeb "Venezia tra Oriente e Occidente". La creatività degli studenti torna, come ogni anno, ad incantare gli spazi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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