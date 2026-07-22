Talmente poveri da ottenere l' ombrellone gratis ma con villa in Versilia società all' estero e conti in Svizzera | presi
Una coppia di nullatenenti sulla carta è stata scoperta con conti in Svizzera, società all’estero e una villa in Versilia affittata a 1.500 euro mensili. Pur risultando povera, possedeva una proprietà vicino al mare e conti bancari in paesi con regimi fiscali favorevoli. La notizia è stata resa nota dopo un’indagine sulle discrepanze tra dichiarazioni patrimoniali e situazioni finanziarie reali.
Nullatenenti sulla carta, ma con conti in Svizzera, società all'estero e una villa a pochi passi dal mare affittata a 1.500 euro al mese. È il doppio volto che, secondo la Guardia di Finanza, avrebbe permesso a una coppia residente a Camaiore di incassare per anni prestazioni sociali e agevolazioni pubbliche destinate alle famiglie in difficoltà, arrivando persino a ottenere per quattro estati uno degli ombrelloni gratuiti nello stabilimento balneare comunale riservato a chi, altrimenti, il mare non potrebbe permetterselo. L'indagine, coordinata dalla Procura di Massa e condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, ha ricostruito il presunto sistema messo in atto da una donna extracomunitaria e dal compagno italiano. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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