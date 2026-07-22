Una coppia di nullatenenti sulla carta è stata scoperta con conti in Svizzera, società all’estero e una villa in Versilia affittata a 1.500 euro mensili. Pur risultando povera, possedeva una proprietà vicino al mare e conti bancari in paesi con regimi fiscali favorevoli. La notizia è stata resa nota dopo un’indagine sulle discrepanze tra dichiarazioni patrimoniali e situazioni finanziarie reali.

Nullatenenti sulla carta, ma con conti in Svizzera, società all'estero e una villa a pochi passi dal mare affittata a 1.500 euro al mese. È il doppio volto che, secondo la Guardia di Finanza, avrebbe permesso a una coppia residente a Camaiore di incassare per anni prestazioni sociali e agevolazioni pubbliche destinate alle famiglie in difficoltà, arrivando persino a ottenere per quattro estati uno degli ombrelloni gratuiti nello stabilimento balneare comunale riservato a chi, altrimenti, il mare non potrebbe permetterselo. L'indagine, coordinata dalla Procura di Massa e condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, ha ricostruito il presunto sistema messo in atto da una donna extracomunitaria e dal compagno italiano. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Talmente poveri da ottenere l'ombrellone gratis, ma con villa in Versilia, società all'estero e conti in Svizzera: presi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reddito di cittadinanza e assegni sociali, ma trasferiscono 200mila euro in Svizzera. Avevano anche l’ombrellone gratis al mareDue persone residenti a Camaiore sono state denunciate dalla guardia di finanza dopo aver trasferito circa 200.

Aseco, buco da 1,8 milioni nei conti della società per i rifiuti. Ma il presidente avrà una nuova auto blu. «Sarà utilizzata con rigore»Aseco ha registrato un buco di 1,8 milioni di euro nei conti legati alla gestione dei rifiuti.