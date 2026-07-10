Aseco ha registrato un buco di 1,8 milioni di euro nei conti legati alla gestione dei rifiuti. Nel frattempo, il presidente della società riceverà una nuova auto blu, che sarà utilizzata con restrizioni. La decisione è stata comunicata tramite una direttiva firmata dal capo di gabinetto del governatore. La direttiva riguarda le modalità di utilizzo delle vetture di rappresentanza e la gestione finanziaria della società.

L’indicazione era giunta con una direttiva, firmata da Davide Pellegrino (capo di gabinetto del governatore Antonio Decaro), in materia di governance nel sistema regionale pugliese «al fine di impedire l’uso improprio di risorse pubbliche, l’erogazione di contributi e sovvenzioni, la gestione delle spese di missione e l’utilizzo dei mezzi di servizio devono essere assoggettati a procedure rigorose, massima trasparenza e divieti espliciti». Poi l’appicazione nelle “controllate” fino al caso in Aseco, società specializzata nel trattamento e nel recupero dei rifiuti organici (60% Acquedotto Pugliese con 21.600 azioni e 40% Ager con 14.400 azioni), dove nel mirino è finita l’«auto blu» del management. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Aseco, buco da 1,8 milioni nei conti della società per i rifiuti. Ma il presidente avrà una nuova auto blu. «Sarà utilizzata con rigore»

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