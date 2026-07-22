Reddito di cittadinanza e assegni sociali ma trasferiscono 200mila euro in Svizzera Avevano anche l’ombrellone gratis al mare
Due persone residenti a Camaiore sono state denunciate dalla guardia di finanza dopo aver trasferito circa 200.000 euro in Svizzera, pur beneficiando del reddito di cittadinanza e degli assegni sociali. Le indagini, condotte sotto la supervisione della procura di Massa, hanno accertato il trasferimento di denaro all’estero in assenza di giustificativi. Durante le verifiche, è stato anche rilevato che una delle persone beneficiava di un ombrellone gratuito al mare.
Camaiore (Lucca), 22 luglio 2026 – Beneficiano del reddito di cittadinanza e allo stesso tempo trasferiscono in Svizzera 200.000 euro: così, sono state denunciate dalla guardia di finanza due persone residenti a Camaiore, dopo indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Massa. I due sono una donna extracomunitaria e il convivente, originario della zona di Napoli. La vicenda. La coppia avrebbe beneficiato, a partire dal 2019, di sostegni assistenziali elargiti dallo Stato e da enti locali. È stato scoperto che la coppia, sconosciuta al fisco dal 2019, pagava un canone di locazione immobiliare di 1.500 mensili per una villa posizionata a 700 metri dal lungomare di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Frode in Puglia: oltre 350 mila euro di reddito di cittadinanza e assegni di inclusione.Le Fiamme Gialle di Barletta hanno scoperto un giro di frodi che ha coinvolto oltre 350 mila euro di reddito di cittadinanza e assegni di inclusione.
Finta maga intascava anche il reddito di cittadinanza: scopertaUna donna che si spacciava per maga è stata scoperta ad aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto.
Temi più discussi: Fisco, la Guardia di Finanza di Avellino scopre cartomante in nero e con reddito di cittadinanza; Reddito incondizionato di base (RBI), parte la raccolta firme per introdurlo in UE - Pressenza; Sconosciuti al fisco, ma vivono in villa e incassano reddito cittadinanza; Avellino, denunciata maga abusiva: pagata in nero e tra 2019 e 2022 con reddito di cittadinanza.
Furbetti del reddito di cittadinanza, trasferivano soldi in Svizzera. 2 denunciati a Camaiore La coppia, una donna extracomunitaria convivente con una persona originaria dell’hinterland napoletano, secondo le indagini dei finanzieri di Lucca, coordinati dalla Pr facebook
Un giorno un gruppo di persone disse: Dobbiamo fare in modo che nessuno sia povero. Così arrivò la patrimoniale. Poi il salario minimo. Poi il reddito di cittadinanza. Poi aumentarono la spesa pubblica. E aumentarono le tasse. Intanto i capitali si spostaron x.com
Abbandono la nave? reddit
Reddito di cittadinanza e assegni sociali, ma trasferiscono 200mila euro in Svizzera. Avevano anche l’ombrellone gratis al mareCamaiore (Lucca), 22 luglio 2026 – Beneficiano del reddito di cittadinanza e allo stesso tempo trasferiscono in Svizzera 200.000 euro: così, sono state denunciate dalla guardia di finanza due persone ... lanazione.it
Percepivano il reddito di cittadinanza e trasferivano i soldi in Svizzera, due denunce in ToscanaI due hanno beneficiato, a partire dal 2019, di ogni possibile forma di sostegno assistenziale elargita dallo Stato e dagli Enti locali. italpress.com