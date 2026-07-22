Reddito di cittadinanza e assegni sociali ma trasferiscono 200mila euro in Svizzera Avevano anche l’ombrellone gratis al mare

Due persone residenti a Camaiore sono state denunciate dalla guardia di finanza dopo aver trasferito circa 200.000 euro in Svizzera, pur beneficiando del reddito di cittadinanza e degli assegni sociali. Le indagini, condotte sotto la supervisione della procura di Massa, hanno accertato il trasferimento di denaro all’estero in assenza di giustificativi. Durante le verifiche, è stato anche rilevato che una delle persone beneficiava di un ombrellone gratuito al mare.

Camaiore (Lucca), 22 luglio 2026 – Beneficiano del reddito di cittadinanza e allo stesso tempo trasferiscono in Svizzera 200.000 euro: così, sono state denunciate dalla guardia di finanza due persone residenti a Camaiore, dopo indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Massa. I due sono una donna extracomunitaria e il convivente, originario della zona di Napoli. La vicenda. La coppia avrebbe beneficiato, a partire dal 2019, di sostegni assistenziali elargiti dallo Stato e da enti locali. È stato scoperto che la coppia, sconosciuta al fisco dal 2019, pagava un canone di locazione immobiliare di 1.500 mensili per una villa posizionata a 700 metri dal lungomare di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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