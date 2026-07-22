Le spese per la difesa sono salite al 2,8% del PIL, rispetto all'obiettivo del 5%. Attualmente, si mantiene una posizione di rilievo tra i contributori principali all’interno dell’Alleanza, con un investimento consistente in personale e mezzi. La quota di spesa è stata aumentata, rispettando comunque i limiti imposti dai vincoli di bilancio.

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "Abbiamo portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e restiamo tra i primi contributori all'attività dell'Alleanza in termini di personale e di mezzi schierati. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e naturalmente delle prerogative del Parlamento." Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani alle le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato, alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tajani su spese difesa: Salite al 2,8% del Pil, obiettivo 5% nel rispetto dei vincoli

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