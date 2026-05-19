Spese per la difesa mozione della maggioranza | Obiettivo 5% Pil irrealistico Poi il dietrofront

La maggioranza di centrodestra ha presentato una mozione parlamentare che chiedeva di rivedere l’obiettivo di aumentare le spese per la difesa fino al 5% del PIL entro il 2030. Successivamente, la stessa maggioranza ha deciso di ritirare la proposta, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali sui motivi di questa scelta. La mozione aveva suscitato discussioni nel Parlamento, ma non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del dietrofront.

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La maggioranza di centrodestra ha prima presentato e poi ritirato una mozione parlamentare in cui si chiede di rivedere l’impegno, assunto dal Governo, di aumentare le spese per la difesa fino al 5% del Pil entro il 2030. La proposta – giustificata dalla difficile congiuntura economica internazionale – era contenuta in una mozione sul caro-energia depositata al Senato oggi, martedì 19 maggio, da tutti i partiti che sostengono l’esecutivo: il testo era firmato dai capigruppo Lucio Malan (Fratelli d’Italia), Massimiliano Romeo (Lega), Stefania Craxi (Forza Italia) e Michaela Biancofiore (Noi Moderati), oltre che dai senatori Adriano Paroli e Simona Petrucci (FdI) e Massimo Garavaglia (Lega). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Spese per la difesa, mozione della maggioranza: “Obiettivo 5% Pil irrealistico”. Poi il dietrofront ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dietrofront in Senato: Cdx presenta e poi ritira mozione per rivedere spese NatoIl centrodestra presenta e poi ritira una mozione in Senato per rivedere al ribasso le spese militari Nato. Spesa per la Difesa, il Governo frena sul 5% della Nato: “Obiettivo irrealistico”Dietrofront sulla spesa per la difesa: il Governo intende rivedere l’obiettivo del 5% del Pil entro il 2035. Il testa-coda della maggioranza sulla questione della difesa e’ clamoroso. Dapprima si propone di rivedere l’impegno di aumentare le spese per la Difesa al 5% fino al 2035 firmato al vertice dell’Aja a giugno 2025 alla luce della situazione economica e dell x.com La presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Credit: AGFLa maggioranza di centrodestra ha prima presentato e poi ritirato una mozione parlamentare in cui si chiede di rivedere l’impegno, assunto dal Governo, di aumentare le spese per la difesa fino al 5% d ... tpi.it Starmer si prepara per la battaglia per la leadership con un aumento di £18 miliardi per la difesa reddit Caos nella maggioranza: salta stop a 5% per spese militariNel nuovo documento non è più presente il punto 8, dove si impegnava il governo a mantenere un impegno realistico e credibile in ambito Nato ... avvenire.it