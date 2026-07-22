La sentenza definitiva condanna a un anno e otto mesi il tabaccaio che nel 2019 sparò e uccise un ladro durante un furto notturno nel suo negozio. La decisione riguarda il commerciante di Pavone Canavese, in provincia di Torino, ed è stata confermata nel procedimento legale. Non sono previste pene detentive, in quanto la condanna non comporta l'obbligo di carcere. La sentenza ha quindi acquisito valore definitivo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Diventa definitiva la sentenza per il commerciante di Pavone Canavese. È diventata definitiva la condanna nei confronti di Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che nel 2019 sparò e uccise un ladro durante un furto notturno nella propria attività. La pena stabilita è di un anno e otto mesi di reclusione, ma la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha concesso al 74enne la sospensione condizionale della pena, evitando così il suo ingresso in carcere. L’esito del procedimento si distingue da quello che ha coinvolto il gioielliere Mario Roggero, detenuto dopo la condanna definitiva per un’altra vicenda di rapina sfociata nell’uccisione di due malviventi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tabaccaio uccise un ladro durante un furto: condanna definitiva a un anno e otto mesi, ma niente carcere

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TABACCAIO UCCISE UN LADRO: PENA RIDOTTA A 1 ANNO E 8 MESI, SVOLTA SHOCK IN APPELLO

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Temi più discussi: Uccise un ladro durante un furto, definitiva la condanna del tabaccaio; Uccise il ladro mentre stava svaligiando il suo negozio, tabaccaio condannato in via definitiva a un anno e 8 mesi | Non andrà in carcere; Spara e uccide il ladro nella tabaccheria a Pavone Canavese: condanna definitiva, pena sospesa e niente carcere; Tabaccaio che sparò e uccise il ladro a Pavone Canavese, condanna definitiva a 1 anno e 8 mesi.

Un nuovo caso Roggero: condanna definitiva per il tabaccaio Iachi Bonvin. Uccise un ladro moldavo x.com

Uccide ladro durante furto nel Torinese, condanna definitiva tabaccaio reddit

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