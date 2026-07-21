tabaccaio uccise un ladro durante un furto definitiva la condanna a un anno e otto mesi per marcellino franco iachi bonvin

Notizia in breve

È stata confermata la condanna definitiva a un anno e otto mesi di carcere per il tabaccaio di Pavone Canavese, nel Torinese, che nel 2019 ha ucciso un ladro durante un tentativo di furto nel suo negozio. L’uomo aveva sparato dal balcone di casa, colpendo il ladro che stava tentando di penetrare nel bar di sua proprietà. La sentenza è ora definitiva.