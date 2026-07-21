Tabaccaio uccise un ladro durante un furto definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Marcellino Franco Iachi Bonvin
È stata confermata la condanna definitiva a un anno e otto mesi di carcere per il tabaccaio di Pavone Canavese, nel Torinese, che nel 2019 ha ucciso un ladro durante un tentativo di furto nel suo negozio. L’uomo aveva sparato dal balcone di casa, colpendo il ladro che stava tentando di penetrare nel bar di sua proprietà. La sentenza è ora definitiva.
È diventata definitiva la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese, nel Torinese, che nel 2019 uccise un ladro sparando dal balcone di casa durante un furto notturno nel bar di sua proprietà. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, ormai passata in giudicato dopo la rinuncia al ricorso in Cassazione, ha riconosciuto al 74enne il beneficio della sospensione condizionale della pena, evitando così la reclusione. Il furto e gli spari dal balcone I fatti risalgono alla notte del 7 giugno 2019. Intorno alle 2.30, l'uomo, che si trovava nella propria abitazione al secondo piano dello stabile, venne svegliato dall'allarme antintrusione del bar Fast-Furius, situato al piano terra dello stesso edificio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
TABACCAIO UCCISE UN LADRO: PENA RIDOTTA A 1 ANNO E 8 MESI, SVOLTA SHOCK IN APPELLO
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