Il comandante in capo delle Forze armate è stato sostituito: Oleksandr Syrskyi è stato rimosso e al suo posto è stato nominato il generale Mykhailo Drapatyi. La decisione è stata annunciata dal presidente ucraino, che ha avviato un riassetto nei vertici militari. La comunicazione ufficiale non specifica i motivi di questa scelta, né dettagli sui tempi di attuazione.

Le perturbazioni politiche in Ucraina proseguono, e anzi si dirigono nella direzione opposta rispetto a quella iniziale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato un profondo riassetto ai vertici delle Forze armate, rimuovendo il comandante in capo Oleksandr Syrskyi e nominando al suo posto il generale Mykhailo Drapatyi. L’annuncio è arrivato nel corso di un discorso televisivo serale, nel quale Zelensky ha spiegato che Drapatyi guiderà una riorganizzazione della struttura di comando dell’esercito, con l’obiettivo di adattare le Forze armate alle esigenze di una guerra che prosegue ormai da oltre quattro anni. Nel... 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

© Formiche.net - Syrskyi lascia, arriva Drapatyi. La svolta militare di Zelensky (guardando a Fedorov)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zelensky silura anche Syrskyi e nomina Drapatyi nuovo comandante dell’esercito ucrainoIl presidente ucraino ha rimosso il comandante delle forze armate, il generale Oleksandr Syrskyi, e ha nominato il generale Mykhailo Drapatyi come...

Ucraina, Zelensky manda via anche Syrsky: Drapatyi nuovo capo delle Forze armate, ma la piazza rivuole FedorovIl presidente ucraino ha sostituito il comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, con il generale Mykhailo Drapatyi, 43 anni.

Temi più discussi: Ucraina, Zelensky silura anche Syrskyi; Zelensky fa fuori anche il generale Syrskyi dopo il ministro Fedorov; Zelensky silura anche Syrskyi e nomina Drapatyi nuovo comandante dell’esercito ucraino; Zelensky cambia il capo dell’esercito: via Syrskyi. Mosca espelle addetto militare italiano.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato martedì 21 luglio il maggiore generale Mykhailo Drapatyi nuovo comandante in capo delle forze armate, sostituendo Oleksandr Syrskyi nel più significativo riassetto dei vertici militari dall'inizio della guerr x.com

Zelensky sceglie il generale Drapatyi per sostituire Syrskyi come principale comandante militare dell'Ucraina reddit

Ucraina, Zelensky sostituisce il capo delle forze armate Syrsky con DrapatyiSotto la pressione della società civile e delle proteste diffuse in tutta l'Ucraina, martedì il presidente ucraino ha sostituito il comandante delle Forze armate con Mykhailo Drapatyi View on euronews ... msn.com

Ucraina, Zelensky nomina Drapatyi: svolta ai vertici militariIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto il maggior generale Mykhailo Drapatyi come nuovo comandante in capo delle Forze armate, ... dailyexpress.it