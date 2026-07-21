Zelensky silura anche Syrskyi e nomina Drapatyi nuovo comandante dell’esercito ucraino

Il presidente ucraino ha rimosso il comandante delle forze armate, il generale Oleksandr Syrskyi, e ha nominato il generale Mykhailo Drapatyi come nuovo comandante. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli. Syrskyi era in carica da diverso tempo, mentre Drapatyi assume il ruolo di comando delle forze armate ucraine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha destituito il comandante delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi, e nominato al suo posto il generale Mykhailo Drapatyi. Dopo le proteste popolari che hanno attraversato il Paese, anche il ministro della Difesa Federov non rimarrà in carica, ma probabilmente verrà promosso a un incarico di maggiore responsabilità. "Ho deciso che Mykhailo Drapatyi diventerà il nuovo comandante in capo delle Forze Armate dell'Ucraina. Insieme a Mykhailo, Yevhen Khmara e Pavlo Palisa, abbiamo stabilito come rinnovare la struttura dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina", ha annunciato il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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