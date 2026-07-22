Svolta nella lite tra tennisti e tornei | ecco il passo storico del Roland Garros

Al Roland Garros, i tennisti hanno firmato un nuovo accordo con gli organizzatori, segnando una svolta nella disputa sui montepremi. La trattativa ha portato a un cambio nel sistema di distribuzione dei ricavi, con una ripartizione più equa rispetto al passato. La decisione è stata presa dopo mesi di discussioni tra i rappresentanti dei giocatori e gli organizzatori degli Slam.

La disputa tra giocatori e tornei dello Slam riguardo alla questione dei montepremi, e della percentuale di ricavi che a loro viene poi destinata, ha tenuto banco negli ultimi mesi. Al Roland Garros e a Wimbledon i top player, tra cui anche il n.1 al mondo Jannik Sinner, avevano minacciato di ridurre, se non addirittura sospendere, gli impegni con i media in segno di protesta per ottenere almeno il 22%, invece dell'attuale 15%, di quanto i quattro Major ricavino. I tira e molla, con Larry Scott a rappresentare i giocatori, sono andati avanti, senza però ottenere veri risultati. Fino ad oggi, con il passo mosso dal Roland Garros. Come riportato dal The Guardian, infatti, lo Slam francese sarà il primo ad offrire direttamente ai giocatori una quota dei ricavi dell’evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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