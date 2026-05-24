Nessun tennista ha vinto tutti gli appuntamenti principali del calendario, tra cui Slam, Masters 1000, ATP Finals e Davis. Tra i grandi tornei, manca il successo al Roland Garros. Il giocatore ha raggiunto successi in tutti gli altri eventi di rilievo, ma non ha ancora conquistato il titolo nel torneo parigino. Questo dettaglio distingue gli altri top player, che sono riusciti a vincere anche nel torneo francese.

Una collezione dopo l’altra. In questa caccia insaziabile, adesso Jannik ha nel mirino un obiettivo che racchiude tutto: il Roland Garros, grande traguardo della stagione, è l’ultimo gioiello necessario per completare la corona del Career Slam. Oltre a consacrarlo re anche sulla terra rossa, dopo il tris nei Masters di Montecarlo, Madrid e Roma (fino allo scorso aprile aveva vinto sul rosso soltanto il 250 di Umago), il trionfo a Parigi consentirebbe a Sinner di realizzare l’en plein di tutti i grandi tornei del tennis: Slam, Masters 1000, Atp Finals e Coppa Davis. L’italiano, vincendo al Foro Italico, ha già eguagliato il record di Novak Djokovic, l’unico nella storia ad aver conquistato tutti e nove i Masters 1000 dalla loro istituzione, nel 1990. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner sulla scia dei Big 3: tra i grandi tornei gli manca il Roland Garros

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