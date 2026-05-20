I tennisti hanno deciso la prima mossa che faranno per attuare il boicottaggio del Roland Garros
I tennisti coinvolti nella protesta hanno annunciato le prime azioni che metteranno in atto per il boicottaggio del Roland Garros. A Parigi, si rifiuteranno di partecipare alle conferenze stampa per esprimere il loro dissenso sulla distribuzione dei premi. Questo gesto arriva dopo che alcuni giocatori avevano già affrontato il tema nelle ultime settimane, sottolineando le loro posizioni attraverso questa forma di protesta. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente e sono parte di una strategia più ampia di contestazione.
A Parigi i tennisti protesteranno per la ripartizione dei premi, un tema già toccato nelle ultime settimane da Sabalenka e Sinner: boicottano la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Il boicottaggio del Roland Garros è una farsa, la minaccia un atto di arroganza e aviditàVenti giocatori di tennis – i più forti – si sono seduti attorno a un tavolo immaginario per decidere che guadagnano troppo poco.
Per ora i tennisti boicottano solo a chiacchiere: al Roland Garros parleranno un po’ menoDalla sala stampa degli Internazionali avevano minacciato di boicottare il Roland Garros.
Per ora i tennisti boicottano solo a chiacchiere: al Roland Garros parleranno un po’ meno La montagna sindacale ha partorito un topolino: nel media day del venerdì faranno massimo 15 minuti di conferenza, tutto qui https://www.ilnapolista.it/2026/05/per-ora-i facebook
Protesta dei giocatori al Roland Garros, meno impegni con i mediaLe stelle del tennis protesteranno contro la retribuzione che definiscono bassa al Roland Garros e limiteranno i loro impegni con i media. Alcuni giocatori, ha rivelato una fonte interna a L'Equipe, ... ansa.it
I tennisti hanno deciso la prima mossa che faranno per attuare il boicottaggio del Roland GarrosA Parigi i tennisti protesteranno per la ripartizione dei premi, un tema già toccato nelle ultime settimane da Sabalenka e Sinner: boicottano la conferenza ... fanpage.it