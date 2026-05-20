I tennisti hanno deciso la prima mossa che faranno per attuare il boicottaggio del Roland Garros

I tennisti coinvolti nella protesta hanno annunciato le prime azioni che metteranno in atto per il boicottaggio del Roland Garros. A Parigi, si rifiuteranno di partecipare alle conferenze stampa per esprimere il loro dissenso sulla distribuzione dei premi. Questo gesto arriva dopo che alcuni giocatori avevano già affrontato il tema nelle ultime settimane, sottolineando le loro posizioni attraverso questa forma di protesta. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente e sono parte di una strategia più ampia di contestazione.

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