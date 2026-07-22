Svelato il calendario della Serie B | si apre con Verona-Ascoli ed Empoli-Cremonese Tutte le giornate
Il calendario della Serie B è stato annunciato al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. La stagione inizia con le partite Verona contro Ascoli e Empoli contro Cremonese. Sono state rese note tutte le giornate del campionato.
Al Teatro dei Filarmonici di Ascoli sono state rivelate le giornate del prossimo campionato di serie B. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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