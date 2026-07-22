Il calendario della Serie B è stato annunciato al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. La stagione inizia con le partite Verona contro Ascoli e Empoli contro Cremonese. Sono state rese note tutte le giornate del campionato.

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© Sportmediaset.mediaset.it - Svelato il calendario della Serie B: si apre con Verona-Ascoli ed Empoli-Cremonese. Tutte le giornate

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