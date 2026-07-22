Serie B sorteggiato il calendario | prima giornata con Verona-Ascoli Empoli-Cremoniese e Palermo-Juve Stabia

Il calendario della Serie B 20262027 è stato ufficialmente pubblicato. La stagione inizierà il 22 agosto 2026 con le partite Verona contro Ascoli, Empoli contro Cremonese e Palermo contro Juve Stabia. La stagione regolare si concluderà tra il 14 e il 16 maggio 2027. Sono state indicate le date principali senza ulteriori dettagli su turni o incontri successivi.

La Serie B 202627 prenderà il via il 22 agosto 2026. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027. La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario con le principali date della nuova stagione. Le pause per gli impegni delle Nazionali sono previste dal 21 settembre al 6 ottobre 2026, dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027. Quattro i turni infrasettimanali: il 27 ottobre, il 24 novembre e l'8 dicembre 2026, oltre al 2 marzo 2027. Previsto anche il turno natalizio del 27 dicembre 2026, prima della sosta invernale fissata dal 28 dicembre all'8 gennaio 2027. La prima giornata vedrà subito sfide interessanti, con il derby campano tra Palermo e Juve Stabia e gli incroci tra neopromosse e squadre ambiziose. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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