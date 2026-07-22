La Serie B 2026-27 è stata ufficialmente pubblicata. La prima giornata vede l’Arezzo affrontare Avellino, seguito da incontri contro Palermo, Verona ed Empoli. Il calendario completo è disponibile online.

La Serie B ha pubblicato il calendario 202627 e, per dare il bentornato all’Arezzo, ha scelto la delicatezza di un fabbro. Il calendario completo della Serie B 202627 è consultabile qui. Gli amaranto debutteranno sabato 22 agosto in trasferta contro l’Avellino. Una settimana più tardi, il 29 agosto, prima partita casalinga contro il Palermo. Poi trasferta sul campo dell’Hellas Verona il 5 settembre e subito dopo viaggio a Empoli, il 12 settembre. Insomma, per entrare gradualmente nella categoria si è deciso di evitare qualsiasi gradualità. L’Arezzo ritrova la Serie B e nelle prime quattro giornate si troverà davanti piazze, squadre e stadi che non hanno bisogno di troppe presentazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Il calendario dà il bentornato all’Arezzo: Avellino, Palermo, Verona ed Empoli, tanto per non annoiarsi

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