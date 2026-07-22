Svelata la Faleriense del futuro

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata annunciata una grande operazione di rigenerazione urbana nel quartiere Faleriense. I lavori prevedono interventi su diversi edifici e spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e l’estetica dell’area. La progettazione coinvolge numerosi interventi, anche di riqualificazione di aree verdi e strade, per rendere il quartiere più vivibile e funzionale. L’intera operazione si svilupperà nel corso dei prossimi anni.

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Il futuro della città passa anche attraverso un’operazione (ampia) di rigenerazione urbana del quartiere Faleriense. In programma numerosi interventi: una rivisitazione di via Marina che diventa il cuore strategico della zona; una revisione della piattaforma a mare; una riorganizzazione degli spazi su via XX Settembre; una nuova viabilità con doppia rotatoria per il sottopasso di via Pesaro per un nuovo collegamento stradale verso il lungomare (sono stati avviati confronti con i frontisti); un restyling del lungomare Faleria e, in generale, della viabilità e dei servizi. Il tutto per un investimento di 5,8 milioni di euro: 1,5 milioni per via Marina, 300mila per migliorare la piattaforma sul mare, 1 milione per il lungomare Faleria, 3 milioni per viabilità, servizi e percorso pedonali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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