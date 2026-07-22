svelata la faleriense del futuro

Notizia in breve

È stata annunciata una grande operazione di rigenerazione urbana nel quartiere Faleriense. I lavori prevedono interventi su diversi edifici e spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e l’estetica dell’area. La progettazione coinvolge numerosi interventi, anche di riqualificazione di aree verdi e strade, per rendere il quartiere più vivibile e funzionale. L’intera operazione si svilupperà nel corso dei prossimi anni.