Fermana-Faleriense in tilt | cantieri bloccano anche i trasporti sanitari

Nella giornata odierna, il servizio di trasporto sanitario tra le due località è stato interrotto a causa di lavori in corso che hanno bloccato le strade principali. Le operazioni di cantiere sono ancora in corso, impedendo il passaggio di mezzi di emergenza e di assistenza. Nonostante le criticità, non sono state adottate misure alternative come il trasferimento notturno dei lavori, e si attendono chiarimenti sulla gestione dei trasporti sanitari in queste condizioni.

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? Domande chiave Come possono i mezzi sanitari evitare il blocco senza sirene?. Perché i lavori non vengono spostati nelle fasce orarie notturne?. Chi deve rispondere del ritardo dei pazienti alle visite mediche?. Quanto incide il cantiere di soli 200 metri sulla viabilità locale?.? In Breve Cantiere di 200 metri su Statale 210 blocca traffico a Magliano di Tenna.. Code causano attese fino a 20 minuti per pendolari e trasporti sanitari.. Disagi persistono da fine aprile per manutenzione asfalto nel territorio fermano.. Mezzi delle Pubbliche Assistenze restano bloccati senza poter usare sirene.. Code chilometriche e attese fino a 20 minuti bloccano la viabilità sulla Statale 210 Fermana-Faleriense nel territorio di Magliano di Tenna, dove i lavori di manutenzione stradale stanno creando gravi disagi per pendolari e servizi sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermana-Faleriense in tilt: cantieri bloccano anche i trasporti sanitari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terrore nei trasporti sanitari: arrestato l’autista per 5 omicidiLe autorità di Forlì hanno arrestato un autista di 27 anni, precedentemente operativo presso la Croce Rossa di Forlimpopoli, con l’accusa di omicidio... Caos viabilità: incidente e cantieri bloccano Ardeatina e Appia? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi usare per evitare il blocco tra Ardeatina e Tuscolana? Come influiranno i cantieri sulla via dei Laghi...