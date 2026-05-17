L’allenatore argentino continuerà a guidare l’Atletico Madrid anche nella prossima stagione. Dopo settimane di incertezza, è stato annunciato ufficialmente che Simeone rimarrà sulla panchina del club. Il contratto è stato rinnovato e il tecnico si impegna a portare avanti il progetto sportivo. Il rapporto tra l’allenatore e la squadra si protrae ormai da diversi anni, consolidandosi nel tempo. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club.

L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo» Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Simeone Atletico Madrid, il binomio continua: la verità sul futuro dell’allenatore argentino è stata finalmente svelata

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