Supplenze GPS chi desidera lavorare poche ore può chiedere spezzone o la cattedra e poi il part time Pillole di Question Time
Chi desidera lavorare poche ore può chiedere uno spezzone o una cattedra e poi passare al part-time. Accettare una cattedra intera e successivamente richiedere il part-time può essere più conveniente rispetto a limitare fin dall’inizio le preferenze ai soli spezzoni.
Accettare una cattedra intera e chiedere successivamente il part-time può rappresentare una scelta più vantaggiosa rispetto a limitare fin dall'inizio le preferenze ai soli spezzoni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Come si compila la domanda per le GPS - Educatori e pedagogisti
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