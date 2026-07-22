Supplenze GPS chi desidera lavorare poche ore può chiedere spezzone o la cattedra e poi il part time Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi desidera lavorare poche ore può chiedere uno spezzone o una cattedra e poi passare al part-time. Accettare una cattedra intera e successivamente richiedere il part-time può essere più conveniente rispetto a limitare fin dall’inizio le preferenze ai soli spezzoni.

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Accettare una cattedra intera e chiedere successivamente il part-time può rappresentare una scelta più vantaggiosa rispetto a limitare fin dall'inizio le preferenze ai soli spezzoni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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