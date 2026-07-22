Crysencio Summerville sta valutando una proposta dell’Al Hilal, dopo che ieri pomeriggio il club saudita ha interrotto l’accordo tra Roma e West Ham per il suo trasferimento. L’attaccante olandese è sotto pressione da parte di alcuni rappresentanti per decidere se accettare l’offerta o rifiutarla. L’attesa si concentra sulla decisione finale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore e che influenzerà il suo futuro. La Roma non ha più in corso altre trattative ufficiali per il giocatore.

L’intrigo continua e vivrà oggi l’episodio finale, o almeno questa è la speranza. Di Simone Inzaghi e di Gian Piero Gasperini che attendono il responso di Crysencio Summerville dopo l’irruzione dell’Al Hilal di ieri pomeriggio che ha di fatto cancellato l’accordo preso tra Roma e West Ham per il passaggio dell’olandese in giallorosso. L’ala sinistra, infatti, si è preso qualche ora di tempo per decidere: la Champions con la Roma di Gasp o i (tanti, tantissimi) soldi arabi? Un dubbio che è sul punto di sciogliersi. Tutto, appunto, è cambiato ieri pomeriggio. La Roma aveva inviato l’aereo presidenziale a Rotterdam per prelevare Summerville è portarlo alle 21,40 a Ciampino dopo una trattativa durata tre giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Summerville-Roma: Malen in pressing per convincerlo a dire no all'Arabia. Nusa l'alternativa

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