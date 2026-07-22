Summerville il caos Roma racconta tutto il mercato di oggi | dalle parole di Gasperini ai milioni dell’Arabia
A Summerville, il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa che l’attaccante è “fuori dai nostri parametri”. Tuttavia, poche ore dopo, una squadra ha rilanciato l’offerta per cercare di acquisirlo, tentando di superare le valutazioni precedenti. La situazione si è sbloccata rapidamente, creando un clima di incertezza e movimentando il mercato in modo decisivo.
Prima le parole di Gasperini in conferenza stampa (“ È fuori dai nostri parametri ”, aveva detto), quindi l’immediato rilancio, qualche ora dopo, per provare comunque a prenderlo. Quindi, il rischio di perderlo di nuovo e un altro tentativo per convincerlo. Tra la Roma e Summerville sta succedendo di tutto. Ed è l’ulteriore conferma che tra i microfoni e l’off the record del calciomercato c’è un mondo sommerso che non è per niente facile da interpretare. Bisogna rifare però un po’ di ordine. Partiamo da quelli che sono i desiderata dell’allenatore giallorosso: serve un esterno che giochi a sinistra, di piede destro. Un po’ come erano Lookman e il ‘Papu’ Gomez, per intendersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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