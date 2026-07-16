Mercato Roma accelerata per Tresoldi e Summerville | doppio colpo nel mirino di Gasperini

La Roma ha fatto passi avanti per Nicolò Tresoldi e Crysencio Summerville. La società ha avviato trattative con il club di appartenenza di Tresoldi, mentre per Summerville si lavora per definire i dettagli dell’affare. Le trattative sono in fase avanzata e ci sono segnali positivi di un possibile accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le operazioni sembrano avvicinarsi alla conclusione.

Mercato Roma, passi avanti per Nicolò Tresoldi e per Crysencio Summerville: le mosse dei giallorossi per l’attacco. La Roma accelera sul mercato offensivo e mette nel mirino Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso avrebbe compiuto passi avanti importanti per l’attaccante classe 2004, reduce da una stagione di grande impatto con il Bruges. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La dirigenza capitolina avrebbe infatti bloccato il giocatore, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza di club di primo piano come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Entrambe le società seguono con attenzione il profilo di Tresoldi, protagonista nell’ultima annata con numeri molto significativi: 23 gol e 9 assist in 58 presenze. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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