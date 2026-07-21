Il mercato delle beffe | Inzaghi dall’Arabia soffia Summerville alla Roma

Un club dell’Arabia Saudita ha messo sotto contratto un calciatore che era nel mirino della Roma. Nel frattempo, l’Inter ha ceduto un altro giocatore, precedentemente vicino a un trasferimento in Inghilterra, al Chelsea. La trattativa tra le parti si è conclusa con l’accordo definitivo, lasciando in sospeso altri obiettivi di mercato. La sessione di trasferimenti continua a registrare movimenti e cambi di squadra tra i principali campionati europei e il calcio del Medio Oriente.

Come l’Inter con Marco Palestra, finito al Chelsea e non ad Appiano Gentile quando gli uomini mercato nerazzurri erano convinti di essere arrivati a dama. La Roma non acquisterà dal West Ham l’attaccante olandese Crysencio Summerville che finirà, invece, in Arabia Saudita alla corte dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Storia di mercato come altre, storia che conferma la difficoltà ormai strutturale dei club italiani a chiudere trattative lunghe mesi quando sul tavolo si presenta la concorrenza straniera, in questo caso dei dollari sauditi. La beffa per la Roma si è concretizzata quando tutto sembrava essere andato a posto. L’ultima offerta del... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Corriere dello Sport – Retroscena Summerville, dall’aereo della Roma in Olanda alla folle offerta araba: come è saltata una trattativa ormai chiusaSummerville era già in viaggio verso l’Olanda dopo aver accettato il trasferimento alla Roma, quando l’Al-Hilal ha presentato un’offerta superiore.