L’attore e regista è morto dopo essersi lanciato dal balcone della sua casa in zona Trastevere, a Roma. È stato trovato un biglietto indirizzato alla moglie e al figlio, nel quale si scusava e spiegava di non farcela più a causa di una malattia. La polizia ha confermato che si tratta di un suicidio. La vittima aveva scritto le sue ultime parole prima di compiere il gesto.

L’attore e regista Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Trastevere, a Roma. Si è trattato di suicidio. In casa è stato trovato un biglietto indirizzato alla moglie e al figlio, nel quale l’artista avrebbe spiegato le ragioni del gesto. Alla base di tutto ci sarebbe la reazione alla malattia che da tempo lo aveva profondamente debilitato. Il biglietto lasciato alla moglie e al figlio La malattia di Pippo Di Marca Ultimo video pochi giorni prima della morte Chi era Pippo Di Marca Il biglietto lasciato alla moglie e al figlio “Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio”, avrebbe scritto Pippo Di Marca nel messaggio ai familiari, secondo alcune fonti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio Pippo Di Marca, nel biglietto d'addio la sofferenza per la malattia: "Scusate, non ce la faccio più"

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Pippo Di Marca, noto attore di teatro, è morto a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano dell'edificio in cui viveva: non si esclude il suicidio x.com

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