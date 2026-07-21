Nella mattina del 21 luglio 2026, un attore e regista è morto dopo essere precipitato dal terrazzo del suo appartamento al quarto piano in via di San Francesco a Ripa, nel quartiere Trastevere di Roma. Si è sentito un grido prima della caduta, avvenuta intorno alle 8:20. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Pippo Di Marca è morto la mattina del 21 luglio 2026, intorno alle ore 8:20, dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione al quarto piano in via di San Francesco a Ripa, nel quartiere Trastevere a Roma. L’attore, regista e drammaturgo, che aveva 86 anni, è deceduto sul colpo. Al momento della caduta, all’interno dell’appartamento erano presenti la moglie e il figlio. Secondo quanto apprende l’ Adnkronos, in casa è stato trovato un biglietto: non si conosce ancora in via ufficiale il contenuto, ma Repubblica ne pubblica uno stralcio secondo cui Di Marca avrebbe scritto “Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio”. Precipita dal terrazzo di casa a Roma, morto l’attore l’attore e regista Pippo Di Marca: indagini in corso

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