Pippo Di Marca si è suicidato volo dal terrazzo | Scusate non ce la faccio più

Da liberoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì mattina, nel quartiere di Trastevere, l’artista catanese Pippo Di Marca  è morto dopo essersi lanciato dal terrazzo del palazzo di tre piani in via di San Francesco a Ripa 31, dove abitava. Il decesso è stato immediato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica e i sanitari del 118. Pippo Di Marca era malato da tempo e questa condizione lo aveva profondamente segnato. In un biglietto lasciato in casa, rivolto alla moglie e al figlio presenti nell’appartamento, ha scritto: "Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio". Nel messaggio spiegava di non riuscire più a sopportare la malattia che gli impediva di condurre l’esistenza che desiderava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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