Nelle zone di Al Obeid e dintorni, i bambini continuano a essere coinvolti nei conflitti armati. Secondo le Nazioni Unite, ci sono segnalazioni di minori feriti e sfollati, con scuole e strutture sanitarie danneggiate o distrutte. La situazione nel Kordofan settentrionale si è aggravata con l’aumento degli scontri, aggravando le condizioni di vita dei più giovani.

Bianca Tombini – Città del Vaticano La recente escalation ad Al Obeid e nei dintorni ha risvegliato l’attenzione internazionale sulla crisi del Kordofan settentrionale. Le notizie che giungono dalla regione sono sempre più allarmanti. Tanto da spingere l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia a denunciare l’ennesimo attacco contro i civili. Il raid sul mercato di Al Obeid in cui sono morti due bambini e altri sei sono rimasti gravemente feriti ha spinto l’Unicef a chiedere che vengano rispettate le norme internazionali per la tutela dei più piccoli. “Proteggere i civili, rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale e consentire un accesso sicuro, rapido e senza ostacoli ai bambini e alle comunità bisognose”, è l’appello lanciato da Sheldon Yett, rappresentante dell’Unicef in Sudan. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sudan, i bambini ancora vittime della guerra. La denuncia delle Nazioni Unite

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