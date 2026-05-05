Standing Police Capacity delle Nazioni Unite | a Brindisi un retreat strategico

Il 6 e 7 maggio 2026, il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite a Brindisi ospiterà un retreat strategico della Standing Police Capacity (Spc) delle Nazioni Unite. L'evento riunirà rappresentanti e esperti di varie nazioni per discutere questioni legate alle attività di polizia e sicurezza sotto l'egida delle Nazioni Unite. La partecipazione prevista coinvolge diversi paesi e organismi internazionali impegnati in operazioni di peacekeeping e supporto alle forze di polizia locali.

BRINDISI - Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (Ungsc) ospiterà un retreat strategico della Standing Police Capacity (Spc) delle Nazioni Unite il 6 e 7 maggio 2026 a Brindisi. Il retreat vedrà riuniti alti dirigenti delle Nazioni Unite, rappresentanti degli Stati membri, capi delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Siamo bancarotta idrica mondiale. L’allarme delle Nazioni Unite“Le risorse idriche superficiali e sotterranee del mondo sono sottoposte a una crescente pressione causata dalla variabilità naturale e da impatti... Siamo in bancarotta idrica mondiale. L’allarme delle Nazioni Unite“Le risorse idriche superficiali e sotterranee del mondo sono sottoposte a una crescente pressione causata dalla variabilità naturale e da impatti...