Striscione contro il vescovo | Intimidazioni e violenza Non più gesto isolato ma crescendo di episodi

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno striscione anonimo con la scritta “Vescovo…” è stato affisso in una zona di Ascoli, suscitando reazioni di condanna. La presenza del messaggio è stata interpretata come un atto di intimidazione, in un contesto in cui episodi simili sono cresciuti nel tempo. La città si è mobilitata per esprimere solidarietà al vescovo, dopo che il gesto è stato reso pubblico. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ascoli, 22 luglio 2026 – La città si stringe attorno al v escovo Gianpiero Palmieri dopo la comparsa dello striscione anonimo con la scritta “Vescovo via da Ascoli”, affisso nei giorni scorsi in pieno centro e destinato ad alimentare ulteriormente il clima di tensione nato attorno alla vicenda della Pastasciutta Antifascista dopo che la parrocchia dei Frati aveva deciso di revocare gli spazi inizialmente concessi con il conseguente trasloco nel piazzale della chiesa di San Marcello. Una vicenda che continua ad alimentare il dibattito cittadino. Mentre resta ancora ignota l’identità degli autori del gesto, prima era arrivato l’abbraccio a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

striscione contro il vescovo intimidazioni e violenza non pi249 gesto isolato ma crescendo di episodi
© Ilrestodelcarlino.it - Striscione contro il vescovo: “Intimidazioni e violenza. Non più gesto isolato ma crescendo di episodi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Arcigay: 117 episodi di violenza e discriminazione contro LGBTQIA+Secondo un rapporto recente, sono stati registrati 117 casi di violenza e discriminazione rivolti a persone LGBTQIA+ negli ultimi mesi.

Leggi anche: Omicidio di Loreto e il messaggio del vescovo Dal Cin: “La violenza contro una donna è oltraggio a Dio”

Temi più discussi: Vescovo via da Ascoli Lo striscione passa, Il Vangelo rimane. Con il Vescovo Gianpiero, per una Chiesa che non tace; Ascoli choc, in città uno striscione contro il vescovo; Ascoli Piceno: striscione neofascista contro il Vescovo Palmieri; CGIL, CISL e UIL Ascoli Piceno: striscione anonimo contro il Vescovo, atto ignobile e vergognoso Solidarietà e ferma condanna dell'accaduto.

striscione contro il vescovoTensione ad Ascoli per la Pastasciutta antifascista: spunta uno striscione contro il vescovoASCOLI Nelle scorse ore, uno striscione è apparso su una recinzione in città, in via Marini, lungo la strada che conduce allo stadio. Si legge un messaggio di ostilità ... corriereadriatico.it

striscione contro il vescovoStriscione Ascoli, in campo la diocesi. Monsignor Palmieri vuole mantenere un profilo basso. La comunità dei fedeli lo sostieneASCOLI Lo striscione con il quale ignoti invitano l'arcivescovo monsignor Pierluigi Palmieri ad andarsene ha scosso la comunità ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web