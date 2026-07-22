Uno striscione anonimo con la scritta “Vescovo…” è stato affisso in una zona di Ascoli, suscitando reazioni di condanna. La presenza del messaggio è stata interpretata come un atto di intimidazione, in un contesto in cui episodi simili sono cresciuti nel tempo. La città si è mobilitata per esprimere solidarietà al vescovo, dopo che il gesto è stato reso pubblico. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Ascoli, 22 luglio 2026 – La città si stringe attorno al v escovo Gianpiero Palmieri dopo la comparsa dello striscione anonimo con la scritta “Vescovo via da Ascoli”, affisso nei giorni scorsi in pieno centro e destinato ad alimentare ulteriormente il clima di tensione nato attorno alla vicenda della Pastasciutta Antifascista dopo che la parrocchia dei Frati aveva deciso di revocare gli spazi inizialmente concessi con il conseguente trasloco nel piazzale della chiesa di San Marcello. Una vicenda che continua ad alimentare il dibattito cittadino. Mentre resta ancora ignota l’identità degli autori del gesto, prima era arrivato l’abbraccio a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Striscione contro il vescovo: “Intimidazioni e violenza. Non più gesto isolato ma crescendo di episodi”

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Temi più discussi: Vescovo via da Ascoli Lo striscione passa, Il Vangelo rimane. Con il Vescovo Gianpiero, per una Chiesa che non tace; Ascoli choc, in città uno striscione contro il vescovo; Ascoli Piceno: striscione neofascista contro il Vescovo Palmieri; CGIL, CISL e UIL Ascoli Piceno: striscione anonimo contro il Vescovo, atto ignobile e vergognoso Solidarietà e ferma condanna dell'accaduto.

Ascoli choc, in città uno striscione contro il vescovo x.com

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