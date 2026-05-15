Arcigay | 117 episodi di violenza e discriminazione contro LGBTQIA+

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto recente, sono stati registrati 117 casi di violenza e discriminazione rivolti a persone LGBTQIA+ negli ultimi mesi. Le aggressioni avvengono spesso in luoghi di ritrovo e sulle piattaforme di incontri online, dove alcuni utenti si trovano a essere vittime di attacchi e molestie. Le aggressioni assumono diverse forme, tra cui violenza fisica e verbale, e si rivolgono a vari gruppi all’interno della comunità. Le autorità stanno seguendo da vicino questi episodi, senza ancora adottare misure specifiche.

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? Domande chiave Come si trasformano le app di incontri in trappole per aggressioni?. Quali sono i nuovi bersagli della violenza nei luoghi di aggregazione?. Perché la vulnerabilità delle persone LGBTQIA+ aumenta drasticamente in carcere?. Cosa propone Arcigay per fermare i crimini d'odio strutturali?.? In Breve Tre suicidi legati a discriminazioni coinvolgono un quindicenne a Latina e una quattordicenne a Ragusa.. Almeno 14 casi di adescamento digitale tramite app portano a rapine o aggressioni.. Vittime di omicidio e pestaggi segnalate ad Alessandria, Treviso, Padova e Rovigo.. Arcigay chiede leggi contro crimini d'odio e formazione per medici e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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