Secondo un rapporto recente, sono stati registrati 117 casi di violenza e discriminazione rivolti a persone LGBTQIA+ negli ultimi mesi. Le aggressioni avvengono spesso in luoghi di ritrovo e sulle piattaforme di incontri online, dove alcuni utenti si trovano a essere vittime di attacchi e molestie. Le aggressioni assumono diverse forme, tra cui violenza fisica e verbale, e si rivolgono a vari gruppi all’interno della comunità. Le autorità stanno seguendo da vicino questi episodi, senza ancora adottare misure specifiche.

? Domande chiave Come si trasformano le app di incontri in trappole per aggressioni?. Quali sono i nuovi bersagli della violenza nei luoghi di aggregazione?. Perché la vulnerabilità delle persone LGBTQIA+ aumenta drasticamente in carcere?. Cosa propone Arcigay per fermare i crimini d'odio strutturali?.? In Breve Tre suicidi legati a discriminazioni coinvolgono un quindicenne a Latina e una quattordicenne a Ragusa.. Almeno 14 casi di adescamento digitale tramite app portano a rapine o aggressioni.. Vittime di omicidio e pestaggi segnalate ad Alessandria, Treviso, Padova e Rovigo.. Arcigay chiede leggi contro crimini d'odio e formazione per medici e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arcigay: 117 episodi di violenza e discriminazione contro LGBTQIA+

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di ArcigayArezzo, 12 maggio 2026 – In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno -...

In Umbria trasporti gratuiti per le vittime di violenza e discriminazioneL'accordo: abbonamenti del trasporto pubblico locale gratuiti per le persone accolte nella rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza Si...

Arcigay, 127 violenze in un anno: L’odio non è un’eccezioneRomaA – In dodici mesi i media italiani hanno registrato 127 episodi di violenza, discriminazione e odio contro persone, simboli e luoghi della comunità ... cronachedellacampania.it

Arcigay Napoli, pronti a sostenere vittima violenza omofobaIn merito all'agghiacciante episodio di violenza omofoba avvenuto nel centro storico di Napoli, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della ... ansa.it