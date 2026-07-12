Un uomo è stato ucciso a Loreto, suscitando una reazione nella comunità locale. Il delegato pontificio ha commentato che la violenza contro una donna rappresenta un oltraggio a Dio. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle modalità o sul movente. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’omicidio. La comunità si è riunita in segno di lutto e solidarietà.

Loreto (Ancona), 12 luglio 2026 – L'omicidio di Loreto ha scosso la comunità. Monsignor Fabio Dal Cin, delegato pontificio di Loreto, ha espresso un pensiero su quanto accaduto: "La notizia del tragico femminicidio che ha strappato alla vita la nostra sorella Luigia Fortunato mi addolora profondamente come uomo e come pastore, e unisce Loreto in un unico, grande dolore”. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacaluigia-uccisa-marito-fcba4737 "Di fronte a tanta violenza, il primo sentimento è il silenzio della preghiera, che si fa vicinanza commossa al bambino, alla mamma e ai familiari di Luigia, a cui desidero far giungere il mio più fraterno cordoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Loreto e il messaggio del vescovo Dal Cin: “La violenza contro una donna è oltraggio a Dio”

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