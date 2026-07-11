Iran la guerra in diretta Khamenei minaccia vendetta | Assassini pagheranno media | In Oman inviati Washington per negoziati

L'Iran ha dichiarato di aver rispettato l'accordo di cessate il fuoco, secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri. Nel frattempo, i media riferiscono che alcuni inviati statunitensi sono stati inviati in Oman per negoziati. Il leader iraniano ha anche minacciato vendetta, affermando che gli assassini pagheranno. La situazione resta tesa, con notizie di tensioni e scambi di parole tra le parti coinvolte.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi dice che sul cessate il fuoco "l'Iran finora ha mantenuto la sua parola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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