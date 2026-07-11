iran mojtaba khamenei promette vendetta contro gli assassini criminali

Durante i funerali della Guida suprema, Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta contro gli “assassini criminali”. La dichiarazione è stata diffusa in occasione della sepoltura e ha alimentato le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Khamenei ha fatto riferimento a “criminali” senza specificare ulteriori dettagli. La vicenda si inserisce in un clima di forte tensione tra le parti coinvolte.

In Iran non si placa la sete di vendetta nei confronti degli Usa, alimentata dai solenni funerali della Guida suprema Ali Khamenei. La nuova Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, oggi, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre, ha promesso vendetta. “ La sua vendetta è la richiesta della nazione e deve assolutamente avvenire”, ha dichiarato il nuovo leader supremo, “ci impegniamo a vendicare il sangue versato con gli assassini criminali e disonorati. Questa vendetta è la richiesta della nostra nazione e deve assolutamente avvenire”. Mojtaba Khamenei ha aggiunto che di “questi criminali” esiste “ un elenco completo, dall’alto verso il basso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ali Larijani Death : Mojtaba Khamenei vows revenge after Larijani killed in strike | NewsX World

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