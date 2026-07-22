Strisce pedonali invisibili a Roma | una vernice si consuma e l' altra si sporca Pronte le maxi gare per i nuovi interventi

A Roma, le strisce pedonali si stanno cancellando a causa del consumo della vernice, che si consuma e si sporca con il passare del tempo, il caldo e il traffico continuo. La segnaletica orizzontale diventa invisibile, creando situazioni di pericolo per pedoni, automobilisti e motociclisti. Sono pronte maxi gare per interventi di rinnovo, mentre le vernici si deteriorano e scompaiono, rendendo difficile distinguere le strisce e aumentando i rischi sulla strada.

Il caldo, il passaggio continuo delle auto e dei mezzi pesanti, gli eventi atmosferici. E le strisce pedonali svaniscono, fino a diventare invisibili. Un rischio per i pedoni, ma anche per gli automobilisti e i motociclisti perché la vernice che si dissolve è un fenomeno che riguarda anche la segnaletica orizzontale in generale. L’assessorato ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture, coordinato dall’assessora Ornella Segnalini, monitora di continuo la situazione per coordinare interventi di rifacimento sugli 800 chilometri della grande viabilità mentre ai municipi spetta il compito di occuparsi di altri 7mila chilometri di strade. Da tre... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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