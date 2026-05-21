Milano sorelle investite sulle strisce pedonali | una muore e l' altra è grave

Nella serata di ieri, due sorelle sono state investite da un'auto mentre attraversavano le strisce pedonali all’incrocio con via Deruta, a Milano. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo procedeva a forte velocità. Una delle donne ha perso la vita sul posto, mentre l’altra si trova in condizioni gravi all’ospedale. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno svolgendo le verifiche per ricostruire l’accaduto.

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