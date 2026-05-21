Due sorelle travolte sulle strisce pedonali | una è morta l' altra è gravissima Il pirata della strada si costituisce | guidava ubriaco

Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, due sorelle di 70 e 75 anni sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano. La donna più anziana ha perso la vita, mentre l’altra si trova in condizioni gravissime all'ospedale. Il conducente del veicolo coinvolto si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine, dichiarando di aver guidato sotto l’effetto di alcol. La polizia ha avviato le indagini e ha proceduto con il sequestro del veicolo.

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