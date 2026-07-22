Nel Golfo, nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz, si sono verificati nuovi attacchi tra forze statunitensi e iraniane. Per l’undicesima notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti in diverse città iraniane, dopo che il presidente ha dichiarato che la guerra non è finita. Finora, gli interventi militari hanno comportato un costo superiore a 37 miliardi di dollari per Washington. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o danni.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per l’undicesima notte consecutiva, colpendo diverse città, dopo che il presidente Donald Trump aveva avvertito di “non aver ancora chiuso i conti” nella guerra contro la Repubblica islamica, il cui costo per Washington ha già superato i 37 miliardi di dollari. Teheran, da parte sua, ha reagito contro le basi statunitensi e altri obiettivi in Bahrein, in Giordania, in Kuwait e in Iraq, continuando a bloccare lo Stretto di Hormuz, dove negli ultimi giorni ha attaccato diverse navi. A oltre un mese dalla firma del memorandum d’intesa di Islamabad, ormai considerato carta straccia da entrambe le parti, l’escalation cominciata il 7 luglio scorso ha precipitato di nuovo il Medio Oriente nella violenza e il traffico navale e i mercati energetici globali sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Stretto di Hormuz: un’altra notte di attacchi incrociati tra Usa e Iran nel Golfo. Trump: “Non abbiamo ancora chiuso i conti”

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Quarta notte di attacchi Usa a Hormuz, Trump: Colpiremo centrali e ponti - 1mattina News 15/07/26

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