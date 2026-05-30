Gli Stati Uniti hanno sequestrato un’altra nave nel Golfo di Oman, rafforzando le operazioni di blocco navale contro l’Iran. Teheran ha risposto minacciando interventi militari contro qualsiasi interferenza nella gestione dello Stretto di Hormuz. La tensione nella regione si intensifica con il continuo confronto tra le forze statunitensi e iraniane, mentre il controllo dello stretto rimane una questione strategica di rilievo.

Washington rafforza il blocco navale contro l'Iran, Teheran minaccia interventi militari contro chi interferirà nella gestione dello Stretto L’esercito statunitense ha fermato un’altra nave mercantile accusata di aver tentato diviolare il blocco navale imposto ai porti dell’Iran.Secondo quanto riferito all’Associated Pressda un funzionario Usa, la portarinfuseLian Star,battente bandiera delGambia, avrebbe ignorato ripetuti avvertimenti delle forze americane durante la notte. La nave sarebbe stata successivamenteneutralizzatada un velivolo statunitense nelGolfo di Omane al momento risulterebbe alla deriva. Le forze Usa, precisa la fonte, non sono salite a bordo dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, tensione sullo Stretto di Hormuz: Usa fermano un’altra nave nel Golfo di Oman

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Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

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