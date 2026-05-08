Nello Stretto di Hormuz si sono verificati nuovi attacchi tra forze iraniane e statunitensi, alimentando le tensioni nella regione. La zona, già nota per i frequenti scontri, torna a essere al centro di confronti militari diretti. Nessun accordo è stato raggiunto per fermare le ostilità, che continuano a coinvolgere le due parti senza un percorso negoziale evidente.

Attacchi incrociati tra Iran e Usa nello Stretto di Hormuz. Gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziale. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, attacchi incrociati nello Stretto di Hormuz

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