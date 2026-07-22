Un testimone ha dichiarato che le stragi di mafia sono attacchi allo Stato per cercare di far cancellare il regime del 41 bis. Baiardo, ritenuto vicino ai fratelli Graviano, è stato accusato di agevolazione mafiosa e di aver calunniato un giornalista e un ex sindaco. Le indagini si concentrano sui tentativi di delegittimare le autorità attraverso azioni violente e diffamatorie. La procura ha aperto un fascicolo per valutare i rapporti tra gli attacchi e le figure coinvolte.

Baiardo, considerato legato ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, è accusato di agevolazione mafiosa e calunnia continuata e aggravata al giornalista Massimo Giletti e all’ex sindaco di Cesara, Giancarlo Ricca. Ciaramitaro, nella sua deposizione ha citato più volte l’amico di vecchia data, Francesco Giuliano: “Mi riferì – ha rievocato – che avevano contatti con Silvio Berlusconi, lo chiamavano ‘quello di Canale 5'”. Tuttavia, anche se partecipava a incontri importanti con esponenti di Cosa nostra ‘non era Giuliano adavere contatti diretti”. Il pentito ha aggiunto che gli obiettivi delle stragi erano scelti “da soggetti esterni, che erano di Cosa Nostra ma non erano di Cosa Nostra”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stragi di mafia, testimone: “Attacchi allo Stato per far cancellare il 41 bis”

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